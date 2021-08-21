В посольстве России анонсировали ответ на британские санкции

Российская сторона отреагирует на расширение Британией санкций по инциденту с осужденным блогером Алексеем Навальным. Об этом заявили в посольстве РФ в Королевстве.

Российское диппредставительство анонсировало ответ на британские ограничительные меры. Недружественные действия Лондона не останутся без реакции, пояснили в посольстве.

Ранее стало известно, что США также ввели новые санкции против РФ. Они коснулись девяти физических лиц и двух организаций. В их числе и Институт криминалистики ФСБ, сообщили на телеканале "360".