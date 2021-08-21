Жительница Магаданской области погибла в перевернувшемся на трассе внедорожнике

В результате аварии на Арманском перевале в Магаданской области погибла пассажирка перевернувшегося автомобиля.

Согласно данным регионального УГИБДД, ДТП произошло на 31-м километре автодороги Магадан — Балаганное — Талон. Водитель Toyota Surf не справился с управлением, после чего внедорожник перевернулся на крышу. В аварии погибла 31-летняя пассажирка иномарки. Водитель был доставлен в областную больницу с травмами различной степени тяжести.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители проводят по факту произошедшего проверку, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства смертельной аварии.