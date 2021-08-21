Жителей Крыма и Кубани предупредили о новой волне ливней

Новая волна мощных осадков ожидается в Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщили специалисты погодного центра "Фобос".

Одним днем ненастье не ограничится. Особенно интенсивные дожди ожидаются у черноморского побережья. На Кубани всего за 12 часов уже выпала половина месячной нормы осадков. Причиной тому стало влияние холодного фронта из Европы, говорится в сообщении "Фобоса".

"Над югом России продолжает висеть погодное проклятье!" — пишут синоптики.

Стихия обрушилась на регионы около недели назад. Азово-Черноморское побережье Краснодарского края находилось в зоне действия мезоциклона, 33 населенных пункта пострадали от подтоплений. Синоптики назвали осадки "библейским потопом".