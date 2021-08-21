Ребенок погиб в результате хлопка в квартире на северо-западе Москвы

Правоохранители выясняют, что привело к хлопку, в результате которого погиб ребенок.

Стало известно, что в квартире многоэтажного жилого дома, который находится на Малой Набережной улице, произошел мощный хлопок. В результате него погиб 14-летний ребенок. Еще один 12-летний мальчик и взрослый пострадали и были госпитализированы, однако позже стало известно, что мужчина скончался по дороге в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка. Информацию об этом обнародовала пресс-служба прокуратуры Москвы. Обстоятельства случившегося уточняются.