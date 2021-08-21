Бизнесмен Зимин намерен продолжать спонсировать проекты Навального

Один из спонсоров проектов Алексея Навального, бизнесмен Борис Зимин не собирается прекращать спонсировать дальнейшую деструктивную деятельность псевдоактивистов.

ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) прекратил свое существование в стране. Аналогичная ситуация постигла и другие структуры Навального. Однако его соратники продолжают выпрашивать деньги у спонсоров и простых граждан.

Зимин ранее признавался, что каждый месяц перечислял ФБК по 300 тысяч рублей. Учитывая, что у фонда теперь нелегальный статус, бизнесмен не делает донаты прежним способом. На вопрос журналиста о перечислении денег через новую платформу предприниматель ответил, что обязательно сделает транзакцию, сообщал ФАН.

Между тем уверенность Зимина в безопасности дальнейших пожертвований для нужд экстремистских структур противоречит реальности. Эксперты не раз говорили о невозможности обеспечить анонимность банковских переводов. Существует механизм и для вычисления отправителей криптовалют. Специалисты отмечали, что в метаданных платежа соратникам Навального через систему Stripе иногда можно обнаружить слово ФБК. Таким образом, что бы ни говорил Зимин, какие бы платформы ни придумывали соратники блогера, для жертвователей существует риск быть привлеченными по статье об экстремистской деятельности.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России