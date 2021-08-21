Захарова предупредила США о жестком и адекватном ответе России на санкции из-за Навального

Действия США, обусловленные ситуацией вокруг осужденного блогера Алексея Навального, свидетельствуют о нежелании США считаться с реальностью, заявила дипломат РФ Мария Захарова.

Давить на Россию бесполезно — ответ на санкции будет жестким и адекватным, констатировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Новые санкции идут вразрез с договоренностями, которые были достигнуты президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом во время саммита в Женеве, добавила она.

Вашингтон, по словам Захаровой, угрожает компаниям, участвующим в строительстве газопровода "Северный поток — 2", а также нагло пользуется устроенной спецслужбами Запада провокацией с "отравлением" Навального. Москва видит в таких враждебных действиях администрации Байдена лишь отсутствие политической воли и нежелание выстраивать партнерские отношения между странами.

"Все это выглядит жалко и обреченно, свидетельствуя о неспособности Вашингтона отказаться от высокомерного хамства", — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД посчитала, что западные государства закрывают глаза на Киев, который последовательно и планомерно саботирует Минские соглашения. Она подчеркнула, что такая реакция на нарушения Украины может вызывать только сожаление.