Депутат Вострецов: Беглов стремится решить проблему с аварийным жильем в Петербурге

Депутат Госдумы Сергей Вострецов высоко оценил усилия губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, направленные на расселение аварийного жилья.

Парламентарий напомнил, что за минувшие два года в Петербурге были расселены 3,9 тысячи квадратных метров ветхого жилищного фонда, что является очень высоким показателем, передает Федеральное агентство новостей.

По его словам, ликвидация аварийного жилья является одной из самых приоритетных задач для властей Петербурга, так как в городе огромное количество домов, которые строили еще пленные немцы. Вострецов выразил уверенность, что в будущем Северная столица догонит Москву по темпам реновации.

"В этом плане губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов молодец. Он хозяйственник. Он практически живет на работе", — сказал парламентарий.

Ранее первый заместитель председатель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал заявление Александра Беглова о необходимости сформировать коллективный иммунитет от коронавируса до начала осеннего сезона ОРВИ. Депутат согласился с мнением губернатора о том, что после завершения вакцинации против коронавируса необходимо сделать прививку от гриппа.