"Арсенал" спас ничью в матче пятого тура РПЛ со "Спартаком"

Столичный "Спартак" упустил победу над тульским "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Встреча пятого тура РПЛ между "Арсеналом" и "Спартаком" прошла в Туле 21 августа. Счет в матче на 76-й минуте открыл Эсекьель Понсе. Аргентинскому нападающему ассистировал Зелимхан Бакаев, который был приглашен в сборную России на сентябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022. На 82-й минуте полузащитник "Арсенала" Даниил Хлусевич сравнял счет после подачи с углового.

До перерыва на матчи национальных сборных команды проведут по одной игре. Действующим чемпионом России по футболу является петербургский "Зенит".