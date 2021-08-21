Маленькая девочка погибла после падения с седьмого этажа под Калугой

Пятилетний ребенок получил тяжелые травмы и умер в Калужской области. Инцидент произошел в многоэтажном доме в Кременках Жуковского района

По данным регионального СК, девочка перед гибелью была в квартире на седьмом этаже. В какой то момент она решила облокотиться на москитную сетку, которая под весом ребенка оторвалась от креплений. Малышка выпала наружу вместе с ней.

В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливаются, а также будут проверены условия жизни и воспитания погибшей девочки в семье.