Диетолог Белоусова предупредила о рисках для здоровья при сборе грибов

Наступление грибного сезона часто сопровождается волной отравлений. Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала, как себя обезопасить.

Наиболее опасные грибы — те, что выросли рядом с большой дорогой. В беседе с ФАН Белоусова напомнила, что грязь и выхлопы от машин оседают в почве. Она предупреждает, что гриб, выросший ближе чем в 50 метрах от многополосной трассы, может нанести серьезный урон даже полностью здоровому человеку.

"Но если в вашем регионе близко существует какой-то завод или фабрика, химически неблагополучная, то грибы не стоит собирать вообще никак: они все это впитывают в себя", — предостерегла она.

Что касается стадии обработки, то натуральные грибы не могут лежать длительное время — их следует как можно быстрее приготовить.

"И за два часа мы должны их обработать: отварить, пожарить и так далее. Если грибы полежали два часа, то это яд", — отметила специалист.

Для тех, кто предпочитает приобретать эти дары природы в магазине, Белоусова напомнила о необходимости соблюдать гигиену и перед приготовлением отмочить грибы в течение 15–20 минут.