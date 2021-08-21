Джигарханян на надгробном памятнике предстанет в образе римского философа

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался год назад. Друзья актера уже заканчивают работу над проектом памятника, который установят на могиле любимца миллионов зрителей.

Для памятника было решено обратиться к последней роли Джигарханяна в театре — в спектакле "Театр времен Нерона и Сенеки" Эдварда Радзинского. Известный актер предстанет перед поклонниками в образе римского философа Сенеки, сидящего на сцене.

"К годовщине смерти Армена Борисовича 14 ноября надгробие планируем установить. Так принято по армянским традициям. Уже залит фундамент. Но должно пройти время, земля должна утрамбоваться, чтобы памятник потом не просел", — рассказал kp.ru друг Джигарханяна Артур Согомонян.

Мужчина также объяснил слухи о том, что могилу известного актера сравняли с землей. На самом деле место готовят для установки памятника. Оградки на могиле не будет, чтобы поклонники могли спокойно подойти к захоронению со всех сторон.



