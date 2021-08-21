Издание Sohu назвало галантным жестом подарок Путина для Меркель

Журналисты китайского издания Sohu рассказали, зачем президент России Владимир Путин подарил букет цветов канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Представители СМИ отмечают, лидер Российской Федерации обладает "высоким эмоциональным интеллектом и галантностью". Канцлер ФРГ прибыла в Россию накануне с последним визитом в качестве главы своей страны. Путин перед прощальной встречей со своей коллегой сделал красивый жест, подарив Меркель букет шикарных цветов, оформленный в бело-розовых тонах. Пару лет назад во время визита немецкого лидера в Сочи президент РФ сделал ровно такой же благородный жест, преподнеся подарок, что вызвало неоднозначную реакцию в ФРГ. Некоторые СМИ посчитали такой жест оскорблением. Однако китайцы напоминают, что три года назад Владимир Путин подарил цветы главе МИД Австрии Карин Кнайсль на свадьбе, куда пригласили президента России.

"Желание дарить женщинам цветы свидетельствует о том, что в характере российского президента жесткость и твердость сочетаются с душевной нежностью и романтизмом, – полагают авторы публикации. – Очевидно, что высокий IQ Путина дополнен высоким эмоциональным интеллектом", — приводит слова Sohu "ПолитРоссия".

Китайское СМИ отмечает, что Владимир Путин не обходит стороной и российских женщин. Sohu рассказывает своим читателям о букете цветов, подаренном главой государства знаменитой космонавтке Валентине Терешковой на ее юбилей.