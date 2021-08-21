Шугалей: попытка США заключить тайную сделку с талибами не сулит ничего хорошего

Россия должна держать под контролем ситуацию в Афганистане, поскольку происходящее там несет угрозу не только Москве, но и ее союзникам, находящимся близ границ мусульманского государства. Такое мнение на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», выразил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

«Нужно изучить на месте эту ситуацию, и так как Россия находится рядом, находятся рядом наши страны-союзники, мы должны держать руку на пульсе и ситуацию из-под контроля не выпускать», — заявил социолог.

Ранее CBC сообщил, что незадолго до захвата Афганистана представителями радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) США пошли на сепаратные переговоры с боевиками. Якобы Вашингтон договорился прекратить воздушную поддержку Кабулу в обмен на неприкосновенность дипломатов и американских военных.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Однако Шугалей призвал не преувеличивать степень американского влияния в Афганистане. По его словам, если представители Белого дома и проводят договорную политику, то она, как правило, «терпит крах».

«Она везде терпит крах, потому что они навязывают свои ценности местным жителям. С кем можно договориться в "Талибане"¹? Мы воспринимаем "Талибан"¹ как некую организацию, которая целостна, но там есть разные движения, разные направления. Эти люди относительно договороспособны, особенно в отношении американских вооруженных сил», — подчеркнул Шугалей.

Правозащитник обратил внимание, что у талибов¹ совершенно другие ценности, поэтому они будут вести «свою политику», идущую вразрез с американским сценарием.

«Американская политика в Афганистане потерпела, на мой взгляд, провал полный. То, что они договариваются с талибами¹, это очевидно, но это не приведет ни к чему хорошему», — подытожил социолог.

Ранее на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин заявил, что навязывать сторонние ценности другим странам и строить в них демократию по чужим лекалам, не учитывая при этом исторические и религиозные особенности, «безответственно» и «контрпродуктивно». По его словам, сейчас важно сохранить целостность Афганистана.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации