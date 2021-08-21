Захарова указала на странность решения Мадрида о визите кораблей ВМФ РФ в Сеуту

Решение испанских властей отказать военным кораблям РФ в посещении порта Сеуты вызвало удивление в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Между Россией и Испанией действует декларация о партнерстве, напомнила Захарова, ее комментарий приводится на официальном сайте МИД РФ.

"С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное буксирное судно "Алтай". — Прим. ред.) в порт города Сеута", — сказано в опубликованном сообщении Захаровой.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что визиты кораблей ВМФ РФ в испанские порты для пополнения запасов имеют многолетнюю историю и всегда осуществлялись на взаимовыгодных условиях. Захарова указала на странность решения Мадрида, а также отметила факт утечки информации о запрете захода российских кораблей в испанские СМИ.