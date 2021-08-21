Сарвели спокойно относится к слухам о переходе в один из московских клубов

Российский игрок самарских "Крыльев Советов" Владислав Сарвели не придает значения слухам о возможном переходе в одну из московских команд.

Футболист неплохо начал текущий сезон Российской премьер-лиги, поэтому слухи о скором уходе форварда из своего нынешнего клуба только усиливаются. Сам Сарвели в интервью спортивному телеканалу "Матч ТВ" признался, что считает все разговоры в СМИ об интересе со стороны "Локомотива" и "Спартака" просто слухами.

"До меня ничего не дошло такого, думаю, это просто слухи", — заявил Сарвели.

Футболист также сообщил, что у него есть желание попробовать свои силы в одном из европейских клубов, однако для начала было бы неплохо выиграть несколько трофеев в России. Сарвели в текущем сезоне Российской премьер-лиги провел за "Крылья Советов" четыре матча, в которых отличился одним забитым мячом.