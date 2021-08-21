Социолог назвал глобальной поддержку создателей фильма "Шугалей"

Ученый Максим Шугалей во время пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" выразил слова благодарности авторам одноименных фильмов, которые помогли ему обрести свободу.

Как отметил продюсер киноленты "Шугалей" Сергей Щеглов, он гордится тем, что картины оказали большое влияние на дальнейшую судьбу социолога и его переводчика, которые провели в ливийской тюрьме 18 месяцев.

"Мы должны молодежи показывать через художественные приемы и мотивировать смотреть такие фильмы. Они будут познавать политическую историю", — подчеркнул Щеглов.

Максим Шугалей прокомментировал выход киноленты, поблагодарив всю команду, работавшую над картинами.

"Можно долго говорить о том, как я отношусь к этому. Эти фильмы спасли нам жизнь и мне, и моему переводчику. Когда вышел этот фильм меня привезли на допрос, сняли мешок с головы и сказали, что про меня вышел фильм, а потом стали показывать скриншоты. С этого момента изменилось отношение", — признался Шугалей.

По мнению ученого, исторические фильмы являются новым видом кинематографа, так как показывают, что происходит в мире сейчас, и никогда не стареют.