Сенатор Пушков рассказал, к чему приведет провальная миссия США в Афганистане

Европа будет расплачиваться за провальную миссию США в Афганистане, принимая у себя беженцев, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск из республики. Сенатор Пушков отметил, что именно США проиграли в Афганистане, но платить за провал Вашингтона будет Европа.

"США начинают долгие войны, Европа принимает, обеспечивает и содержит беженцев. И потом вновь безропотно поддерживает очередную американскую военную авантюру", — сказал Алексей Пушков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил позицию России по беженцам из Афганистана. По его словам, Москва будет действовать согласно международному гуманитарному праву, передавал телеканал "360".