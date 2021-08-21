Актеры из фильмов про Шугалея встретились с прототипом главного героя

Актеры Самвел Мужикян и Сергей Яценюк указали на важность фильмов, снятых по биографии социолога Максима Шугалея, и поделились впечатлениями от встречи с ученым.

Очередное заседание пресс-клуба "Петербургский уикенд" состоялось 21 августа в медиацентре "Патриот". Одной из тем обсуждений стал фильм "Шугалей-3", который скоро выйдет в российский прокат. Кинолента создана по биографии российского ученого-социолога Максима Шугалея, который волей судьбы почти два года находился в плену на территории Ливии. Актер Самвел Мужикян поделился впечатлениями от работы над кинолентами по истории национального героя.

"Я участвовал и во втором, и первом "Шугалее". Мы много общались, разговаривали. Мы понимали, что занимаемся нужным делом. За эту работу никому не должно быть стыдно, это важно в нашем деле", — заявил Мужикян, сыгравший роль Фарида.

Коллегу по съемочной площадке поддержал Сергей Яценюк. Он также подчеркнул значимость встречи с прототипом главного героя Максимом Шугалеем в студии. Актер рад, что поучаствовал в проекте, который помог пролить свет на историю социолога не только в России, но и за ее пределами.