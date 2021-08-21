Армин Лашет стал главным кандидатом на пост канцлера ФРГ в глазах Меркель

Будущим канцлером Германии, как считает действующий лидер страны Ангела Меркель, станет Армин Лашет.

Сейчас политик является ее преемником на посту председателя Христианско-демократического союза. Во время выступления на предвыборном мероприятии в Берлине Меркель напомнила, что будущие выборы в бундестаг станут первыми с 1994 года, когда действующий канцлер не борется за пост.

"Это повод бороться, чтобы за этими... годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия", — заявила она.

Ангела Меркель также рассказала, что высоко ценит качества Лашета. В частности такие, как "первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними".