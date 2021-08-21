"Калгари" объявил о подписании контракта с Никитой Задоровым

Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флеймз" подписал однолетний контракт с российским защитником Никитой Задоровым, сообщает пресс-служба "огоньков".

Игрок получит около 4 млн долларов по новому соглашению. Никита Задоров при желании может выйти на рынок неограниченно свободных агентов следующим летом, а также самостоятельно выбрать себе новую команду в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист остался доволен окладом по годовому контракту и уже дал первое интервью клубной пресс-службе в качестве игрока "Калгари".

"С нетерпением жду начала продуктивной работы", — заявил защитник.

Никита Задоров был обменян из "Чикаго" в "Калгари" летом текущего года. "Блэкхокс" взамен получили от "Флеймз" право выбора на драфте, который пройдет в Монреале с 24 по 25 июня 2022 года.