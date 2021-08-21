«Нельзя назвать прорывом»: Корнилов оценил итоги визита Меркель в Москву

Прошедшие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель нельзя назвать «прорывом», поскольку каждая сторона осталась при своем мнении. Об этом в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил политолог Владимир Корнилов.

«Ничего радикально нового сказано не было. А что тут должно измениться, если все остались на своих прежних позициях, которые высказывались неоднократно? По некоторым мы сходимся, как например “СП-2”, по некоторым расходимся, как по Украине или делу Навального. Так что сказать, что все, наметился прорыв некий в худшую или лучшую сторону, нельзя», — заявил Корнилов.

Ранее Меркель совершила свой прощальный визит в Москву в качестве главы кабмина. На встрече с Путиным, которая продолжалась почти три часа, она обсудила ситуацию в Афганистане, Донбассе и Белоруссии, а также реализацию «Северного потока — 2».

Стороны сошлись во мнении, что происходящее в Афганистане — приоритетная тема переговоров. Путин призвал не допустить проникновения террористов в соседние с Кабулом государства, в том числе под видом беженцев. В свою очередь Меркель признала, что Западу придется вести диалог с захватившей власть радикальной организацией «Талибан»1 (запрещена на территории РФ) для спасения мирных граждан.

kremlin.ru / Администрация президента России

Российский лидер позитивно оценил итоги переговоров, заявив, что они прошли в конструктивной деловой обстановке. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев остался такого же мнения: «Как всегда классно».

Корнилов согласился с тем, что на переговорах Меркель обозначила главные темы двусторонней повестки для своего потенциального преемника — председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета, который будет продолжать прагматичную политику государства.

«Мы понимаем прекрасно, что если преемником будет представитель той же политической силы, что и Меркель, то он будет продолжать тот курс, который она и ее правительство проводила на протяжении последних десятилетий. Если это станет представитель партии “Зеленых” или социал-демократов, тот тут возможны изменения. Но это не зависит от визита Меркель в какую-бы то ни было страну», — подытожил эксперт.

Перед встречей с Путиным в Кремлевском дворце Меркель возложила венок с лентами в цветах немецкого флага к Могиле Неизвестного Солдата. Канцлерин приехала в Александровский сад на машине и прошла мимо строя Почетного караула.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации