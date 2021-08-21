"Жесткая объективность": политолог Кошкин объяснил популярность фильма "Солнцепек"

Кинофильм "Солнцепек" о начале внутреннего конфликта на востоке Украины является уникальным, заявил военный политолог Андрей Кошкин.

Главное достоинство ленты связано с объективным освещением драматических событий вблизи российских границ. Ее сюжет основан на реальных событиях в Луганске весной 2014 года, напомнил эксперт в интервью изданию "Ньюинформ".

"Фильм тяжелый, сложный, но он востребован и формирует соответствующее отношение к этим событиям", — объяснил политолог.

По словам Кошкина, популярность "Солнцепека" у российских зрителей вполне объяснима, так как ситуация на востоке Украины показана жестко, без прикрас и с большим вниманием к деталям. Критика же ленты украинскими сетевыми хейтерами не достигла желаемого эффекта, напротив, она повысила популярность "Солнцепека", подчеркнул Кошкин.

Фильм режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума формирует у людей достоверную точку зрения о войне в Донбассе, считает политолог. Определенное сожаление вызывает только большой срок между описываемыми событиями и премьерой летом этого года. В будущем хочется надеяться на оперативное появление таких общественно-значимых киноработ, резюмировал Кошкин.