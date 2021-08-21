Клинцевич сравнил вывод войск СССР и США из Афганистана

СССР и США выводили свои войска из Афганистана по-разному. Действия Вашингтона, в отличие от Москвы, были "спектаклем", считает российский политик Франц Клинцевич.

Журналисты и аналитики собрались в пресс-центре Медиагруппы "Патриот" и в прямом эфире обсудили сложившуюся обстановку на территории Афганистана, а также вывод оттуда американских сил.

Ситуация с выходом ВС США из Афганистана является "спектаклем" и договором, считает политик, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Он вспомнил, как советские войска выходили с афганской территории в 80-е годы — все было организованно и максимально прозрачно. Клинцевич сравнил слаженные действия войск СССР и эвакуацию американцев с базы в Баграме, когда без единого выстрела спустя пару часов на объект спокойно вошел "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ).

"Американцы поменяли стратегию, будут ее менять по всему миру", — заметил он.

Свое мнение высказал и военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил, что США ставят превыше всего интересы собственной нации. В связи с этим они позволяют себе присылать и выводить войска в любой удобный Вашингтону момент. Сладков добавил, что был в Афганистане и спрашивал у местных жителей про их отношение к американцам и гражданам СССР. При общении с военкором никто не позволял себе грубых слов, признал он.