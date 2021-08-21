Сергей Лавров обсудил события в Афганистане с коллегой из Пакистана

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегой из Пакистана. Он обсудил с министром иностранных дел страны произошедшие в Афганистане события.

Стороны пришли к выводу, что необходимо содействовать межафганскому диалогу. Это следует делать в рамках расширенной "тройки", отметили дипломаты.

Ранее Сергей Лавров ответил на вопрос о беженцах из исламской республики. Российская сторона в этом отношении будет ориентироваться на нормы международного гуманитарного права, привели на телеканале "360" слова министра.