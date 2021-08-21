Писатель и публицист Дмитрий Быков крайне нелестно высказался о ленте "Солнцепек", чем оскорбил чувства жителей Донбасса, испытавших на себе ужасы войны.

Быков разразился критикой в адрес "Солнцепека" и его создателей во время эфира на "Эхе Москвы". Он назвал ложью продемонстрированные в картине реальные факты, что можно считать насмешкой над жителями ДНР и ЛНР, которые стали свидетелями тех страшных событий и гибли под обстрелами.

"Это фильм очень наглый. Он показывает: мы можем все. Мы можем на федеральном телеканале показать вот такую совершенно чудовищную подделку", — заявил публицист.

По словам писателя, "Солнцепек" якобы является "фальшивкой". Однако на этом Быков не остановился и продолжил кощунствовать над страшными событиями в Донбассе. Он считает, что создатели ленты лишь зря потратили время, сняв фильм, демонстрирующий зверства украинских карателей, пишет Федеральное агентство новостей.

Многие политики, эксперты и общественные деятели, чье мнение больше ценится публикой, категорически не согласны с Быковым и "Эхом Москвы". Люди, посмотревшие "Солнцепек", отмечали правдивость и актуальность ленты.

Например, историк Андрей Барановский, являющийся уроженцем Донбасса, подчеркивал, что в реальности все было гораздо страшнее, чем показано в фильме. Он даже сравнил "Солнцепек" с отечественными кинокартинами о войне по силе воздействия. А старший преподаватель кафедры мировой и отечественной культуры Донецкого национального университета Иван Ревяков назвал фильм актуальным для современного Донбасса.