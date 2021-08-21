Прощальное турне канцлера. Как прошел званый обед Меркель и Путина

Накануне Ангела Меркель совершила свой прощальный визит в Москву в должности канцлера ФРГ. Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным за закрытыми дверями продлились почти три часа. За это время лидеры успели обсудить целый ряд важных вопросов, включая Афганистан, Донбасс и «Северный поток — 2».

От России в беседе приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Германскую сторону представляли статс-секретарь Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

Встреча проходила в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Особо внимательные журналисты посчитали такой выбор неслучайным, указав на то, что зеленый — любимый цвет фрау Меркель. Якобы именно в зеленых костюмах канцлерин чаще всего появляется на публике.

kremlin.ru / Администрация президента России

Как бы то ни было, настроить будущие переговоры на позитивный лад было и без того несложно. Российский лидер поприветствовал коллегу фразой на немецком языке Guten Tag («Добрый день») и вручил ей букет бело-розовых пионов и хризантем.

Возможность поблистать знанием русского языка представилась и самой канцлерин, когда к ней подошел Сергей Лавров. Вскочив со своего места, она сказала российскому дипломату «Добрый день!» и слегка поклонилась.

Не обошлось и без курьезов. Не успели делегации занять свои места в кремлевском зале, а Путин взять слово, рабочую тишину внезапно нарушил телефонный звонок. Оказалось, что выключить свой смартфон забыла Меркель.

Глава государства, казалось, не обратил особого внимания на инцидент, лишь многозначительно заметил с улыбкой в продолжение своей мысли:

«Мы постоянно находимся в телефонном контакте».

«Застой» в Донбассе

О том, какие именно темы на протяжении трех часов обсуждали Германия и Россия, стало известно на итоговой пресс-конференции. Комментируя ситуацию в Донбассе, Путин призвал Меркель повлиять на киевское руководство, которое, по его словам, не собирается выполнять в регионе свои обязательства.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации», — посетовал президент.

Путин обратил внимание Меркель на украинский законопроект «О переходном периоде», в котором ЛНР и ДНР указываются как «оккупационные администрации РФ». По его мнению, принятие этого документа будет означать фактический выход Киева в одностороннем порядке из минского процесса.

«Там не только что-то противоречит Минским соглашениям — там все противоречит Минским соглашениям», — констатировал глава государства.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Фрау Меркель, в свою очередь, назвала «нормандский формат» единственным существующим политическим механизмом для обсуждения спорных тем. Однако признала, что сегодня при его реализации наблюдается «некий застой».

«К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я очень выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату», — поделилась канцлерин в разговоре с журналистами.

Не две страны, а вся Европа

При обсуждении «Северного потока — 2» Меркель подчеркнула, что газопровод не является двусторонним российско-германским проектом, а носит «европейский характер», поскольку в его строительстве участвуют предприятия из других стран.

Путин указал, что по морю осталось уложить всего лишь 15 километров трубы. Это означает, что проект близится к завершению. При этом он заверил, что Москва будет выполнять свои обязательства по транзиту газа через Украину даже после ухода Меркель с поста.

Впрочем, российская сторона, продолжил Путин, должна знать, на какой срок рассчитывать и сколько газа будет покупать Европа после реализации «СП-2».

Global Look Press / Jens Büttner/ZB

Навальный

Кроме того, на переговорах в Кремле Москва и Берлин обсудили российского блогера Алексея Навального, который сейчас отбывает в колонии наказание сроком в 2,5 года по делу «Ив Роше». Меркель назвала ситуацию «угнетающей» и предупредила, что Берлин будет следить за ней.

«Для нас это [приговор Навальному — прим. ред.] неприемлемо, я это выразила и потребовала освобождения Алексея Навального», — пояснила канцлер на пресс-конференции.

Однако Путин напомнил, что блогер был осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров. Он также призвал с уважением относиться к решениям российского суда.

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба суда

«Гибридное оружие»

Не обошла стороной Меркель и ситуацию вокруг Белоруссии. Она осудила действия белорусских властей по отношению к беженцам на границе с Литвой. Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС из-за санкций Запада.

«В контексте Белоруссии я резким образом осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие. Речь идет о ситуации на белорусско-литовской границе», — сказала Меркель.

Путин подчеркнул, что проблемы Белоруссии могут быть разрешены только в рамках закона самими белорусами, без внешнего вмешательства.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Общие цели

Пожалуй, единственная тема, по которой голоса Меркель и Путина звучали в унисон — захват власти в Афганистане талибами (членами террористической организации «Талибан»1, запрещенной на территории РФ).

«Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала Афганского государства. <…> Мы убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни», — подчеркнул Путин.

При этом, продолжил президент, талибы уже «приступили к наведению общественного порядка», а процесс должен «отслеживаться международным сообществом при координирующей роли Совета Безопасности ООН». По его словам, особенно важно не допустить проникновения террористов в смежные с Кабулом страны, в том числе, под видом беженцев.

Global Look Press / Str

Меркель с сожалением заметила, что радикальное движение получило больше поддержки, «чем хотелось бы», однако Западу придется вести с ним переговоры для спасения тех, чья жизнь находится под угрозой.

«Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане», — сообщила канцлерин.

Германия, со своей стороны, предоставит «как можно большему числу» эвакуированных афганцев безопасное убежище.

Значение переговоров

В беседе с «Политикой Сегодня» политолог Владимир Корнилов выразил мнение, что последний визит Меркель в Москву нельзя считать «прорывом» в отношениях между двумя странами. Несмотря на то, что российский лидер назвал переговоры «конструктивными», каждая сторона, так или иначе, осталась при своем мнении.

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

«Ничего радикально нового сказано не было. А что тут должно измениться, если все остались на своих прежних позициях, которые высказывались неоднократно? По некоторым мы сходимся, как например “СП-2”, по некоторым расходимся, как по Украине или делу Навального. Так что сказать, что все, наметился прорыв некий в худшую или лучшую сторону, нельзя», — объяснил Корнилов.

При этом ряд экспертов полагает, что в ходе встречи Меркель фактически «зафиксировала» двустороннюю повестку для своего преемника, которым она видит председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета.

Впрочем, это не относится к кандидатам от всех остальных немецких партий, которые в случае своей победы на выборах в сентябре непременно внесут серьезные изменения в прагматичную политику государства, убежден Корнилов.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Мы понимаем прекрасно, что если преемником будет представитель той же политической силы, что и Меркель, то он будет продолжать тот курс, который она и ее правительство проводила на протяжении последних десятилетий. Если это станет представитель партии “Зеленых” или социал-демократов, тот тут возможны изменения. Но это не зависит от визита Меркель в какую-бы то ни было страну», — подытожил эксперт.

С другой стороны, однозначно сказать, что прошедшие переговоры не принесли выгоду ни одной из сторон, нельзя. Достигнутые договоренности по Афганистану не только упрочат позиции ХДС на выборах, но и повысят шансы Армина Лашета на победу, считают аналитики издания URA.RU. Этот расклад устроит и Россию, которой куда проще будет наладить диалог с христианскими демократами, нежели с оппозиционными партиями.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации