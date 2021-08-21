РПЛ сообщила о приостановке действия сертификатов стадионов "Рубина" и "Ростова"

Казанскому "Рубину" и "Ростову" временно запретили принимать соперников на своих стадионах.

РПЛ временно приостановила действие "Ак Барс Арены" и "Ростов Арены" в связи с плохим состоянием полей на стадионах. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба лиги. Кроме того, РПЛ вынесла предупреждения стадионам грозненского "Ахмата" и "Сочи".

Ближайший домашний матч "Рубина" в чемпионате России по футболу пройдет 12 сентября. Команда Леонида Слуцкого примет екатеринбургский "Урал". В этот же день "Ростов" на своем стадионе сыграет с "Краснодаром". Действующим чемпионом России по футболу является петербургский "Зенит".