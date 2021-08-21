Самолет Sukhoi Superjet-100, выполнявший рейс из Волгограда в Москву, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Согласно данным онлайн-табло, авиалайнер совершил посадку в 14:27 по Москве. Борт прибыл в столицу раньше времени, поскольку по расписанию он должен был приземлиться в 14:50.

Напомним, СМИ писали, что по пути в Москву Sukhoi Superjet-100 якобы подал сигнал бедствия, пролетая над Тамбовской областью. Возможной причиной называли вероятную разгерметизацию. Однако источник ФАН опроверг эту информацию и сообщил, что на борту сработал датчик из-за неисправности системы кондиционирования.