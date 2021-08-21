Раскрывающий события в Луганске фильм "Солнцепек" понравился пользователям IVI

Кинолента "Солнцепек", в которой показаны события 2014 года в Донбассе, получила высокую оценку пользователей онлайн-кинотеатра IVI.

Премьера ленты в кинотеатрах России прошла 12 августа, а днем ранее в Петербурге состоялся закрытый показ фильма. Также "Солнцепек" был показан в эфире телеканала НТВ. После премьеры украинские интернет-пользователи начали активно критиковать фильм в комментариях. Но негативные отзывы "троллей" не смогли повлиять на популярность "Солнцепека" среди зрителей. Его рейтинг на стриминговом сервисе IVI достиг 9,2 балла, пишет ФАН.

Режиссерами картины выступили Михаил Вассербаум и Максим Бриус. В "Солнцепеке" снялись Александр Бухаров, Владимир Ильин, Алексей Кравченко и Марина Денисова. Создатели проекта ставили перед собой задачу правдиво рассказать о событиях в Донбассе. По этой причине в фильм вошли довольно жесткие сцены.

По словам Бриуса, он хотел напомнить о том, как начались боевые действия на территории Луганской и Донецкой народных республик. Он отметил, что Кравченко и Ильин быстро приняли решение об участии в проекте. Для некоторых артистов события 2014 года являются личной болью.