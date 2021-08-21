Инструктор туристической группы скончался на перевале Дятлова

Инцидент случился на перевале Дятлова. Эвакуацию умершего проводят сотрудники Центра медицины катастроф, на место остановки туристов вылетел вертолет.

Путешественники отправили сигнал SOS примерно в шесть часов утра. С их слов, у инструктора остановилось сердце, после чего наступила смерть. Операция по эвакуации людей происходит на территории Печоро-Илычского заповедника.

Ранее камчатские спасатели транспортировали пострадавшего туриста с вулкана Толбачик. Мужчина сорвался с высокого уступа и получил серьезную травму головы.