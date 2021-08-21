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Инструктор туристической группы скончался на перевале Дятлова

Инструктор туристической группы скончался на перевале Дятлова

Инцидент случился на перевале Дятлова. Эвакуацию умершего проводят сотрудники Центра медицины катастроф, на место остановки туристов вылетел вертолет.

Путешественники отправили сигнал SOS примерно в шесть часов утра. С их слов, у инструктора остановилось сердце, после чего наступила смерть. Операция по эвакуации людей происходит на территории Печоро-Илычского заповедника.

Ранее камчатские спасатели транспортировали пострадавшего туриста с вулкана Толбачик. Мужчина сорвался с высокого уступа и получил серьезную травму головы.