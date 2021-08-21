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Сотрудники Университета Дьюка раскрыли механизм питания индонезийских Хоббитов

Сотрудники Университета Дьюка раскрыли механизм питания индонезийских Хоббитов

Ученым удалось раскрыть механику питания представителей Homo floresiensis, проживавших на территории Индонезии 60 – 100 тыс. лет назад.

Останки этого гоминина впервые обнаружили в 2003 году. Сравнительно небольшой размер тела этих существ позволил назвать их Хоббитами. Ученые начали искать причины такого роста Homo floresiensis и пытались выяснить подробности их существования.

Исследователи из Университета Дьюка хотели узнать, какой пищей питались эти гоминины. Для этого они сравнили данные о современных людях, других вымерших предков человека и шимпанзе. Крепкая нижняя челюсть хоббитов теоретически позволяла им раскалывать орехи или другую твердую пищу, однако в таком случае у них был бы зафиксирован синдром височно–нижнечелюстного сустава. По мнению исследователей, Homo floresiensis питались примерно такой же пищей, как и современные люди.