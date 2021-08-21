Владимир Путин анонсировал конференцию ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане

Лидеры стран ОДКБ проведут видеоконференцию на фоне ситуации в Афганистане, сообщил президент России Владимир Путин.

Встреча лидеров стран ОДКБ состоится 23 августа. Вопросы безопасности крайне важны, учитывая обстановку, которая сложилась в Афганистане, уточнил глава государства.

"Сверим часы", — сказал Владимир Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил позицию Москвы по беженцам из Афганистана. По его словам, Россия будет руководствоваться обязательствами по международному гуманитарному праву, передавал телеканал "360".