"Другие виноваты": как на Украине оправдывают провалы Зеленского

Неудачи президента Украины Владимира Зеленского пытаются оправдать тем, что главе государства "мешают воплотить планы в жизнь", заявил политический консультант Сергей Слободчук.

Эксперт рассказал, как на Украине оправдывают провалы Зеленского. Населению страны предлагается поверить в то, что неудачи украинского лидера связаны с "недругами".

"Все другие виноваты, но только не Зеленский и его "слуги". Не глава государства, у которого мегаполномочия", — рассказал Сергей Слободчук в беседе с "Украиной.ру".

Украинцам навязывают мысль, что на самом деле Зеленский является хорошим лидером, просто ему не позволяют реализовать проекты. Зато когда речь заходит о каком-то успехе в стране, то это, безусловно, сразу становится "заслугой Владимира Зеленского", отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина решила создать рабочую группу по борьбе с угрозой "Северного потока — 2". В Киеве хотят обсудить, как можно помешать проекту, передавал телеканал "360".