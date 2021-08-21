Младший брат Ашрафа Гани присоединился к талибам

Руководство движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ) сообщило о верности объединению младшего брата президента Афганистана Хашмата Гани.

Талибы добавили, что он присоединился к ним. Сам лидер исламской республики Ашраф Гани выступил с заявлением, что он находится в ОАЭ. Президент покинул территорию Афганистана после информации о захвате талибами большей части страны.

Ранее президент США Джо Байден признался, что сомневается в абсолютном успехе эвакуации граждан из Афганистана. Белый дом не может гарантировать такого исхода, рассказали журналисты телеканала "360".