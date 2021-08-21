IIHF приобретет страховки игрокам НХЛ для участия в квалификации Олимпиады в Пекине

Хоккеистам клубов НХЛ, которые примут участие в квалификационном турнире зимней Олимпиады 2022 года, приобретут страховки.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) согласилась приобрести страховки для олимпийского квалификационного турнира всем игрокам из НХЛ, имеющим действующие контракты с клубами. Об этом сообщил источник издания "Чемпионат".

Заключительный раунд квалификации к ОИ-2022 стартует 26 августа. Соревнования пройдут в трех группах, победители которых завоюют путевки на Олимпиаду. Турнир в столице Китая состоится с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом, принимавшим летние и зимние Олимпийские игры.