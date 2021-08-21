Арендаторов жилья планируют поддержать новым налоговым вычетом

Ввести в России новый налоговый вычет с расходов на аренду жилья планируется для развития арендного рынка.

Включить данную инициативу в госпрограмму предлагает Минстрой РФ. Несколько мероприятий входят в задачу — предоставление гражданам налогового вычета на сумму в размере арендных платежей, субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня платежей за наем.

Минстрой также предлагает уменьшить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности. Кроме того, планируется создание цифровых инструментов для рынка арендного жилья.