В Кремле проходят переговоры Путина с президентом Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Москву союзником Нур-Султана во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Казахский лидер прибыл в Кремль 21 августа, чтобы провести рабочую встречу с лидером России. Во время разговора на уровне глав государств Токаев отметил, что отношения между странами продолжают развиваться.

Президент республики также выразил надежду, что межрегиональный форум Российской Федерации и Казахстана состоится в октябре текущего года.

Ранее сообщалось, что стороны намерены обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом проинформировали в Кремле.