Леброн Джеймс прокомментировал результаты голосования за приз лучшего игрока НБА

Американский форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс отреагировал на невключение его в список лучших игроков прошлого сезона НБА.

Голосование проводил американский телеканал ESPN. По итогам ни один генеральный менеджер и скаут клубов Национальной баскетбольной ассоциации не выбрал Джеймса в голосование за приз самого ценного баскетболиста по итогам сезона 2020/2021. Сам "Король баскетбола" достаточно иронично встретил это неприятное известие.

"Спасибо! И чувство, будто мне больше ничего и не надо для полной мотивации. "Супервыдохшийся король"", — написал в Twitter.

Леброн Джеймс в предыдущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации провел за "Лейкерс" 79 матчей, в которых в среднем набирал 25 очков за результативность. "Лос-Анджелес" в первом раунде плей-офф вылетел от "Финикса", проиграв в серии со счетом 2:4.