"Спутник Лайт" разрешили использовать для ревакцинации пожилых людей в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о возможности проводить ревакцинацию людей старше 60 лет российской вакциной "Спутник Лайт".

Соответствующее решение было получено от медицинских экспертов, сообщил глава министерства.

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" для лиц старше 60 лет", — рассказал Мурашко.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Она стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Эта вакцина используется преимущественно для ревакцинации. На сегодняшний день "Спутник Лайт" есть во всех регионах России, сообщил министр Михаил Мурашко.