Посольство РФ проверит информацию о гражданине, попросившем политическое убежище у Японии

Российское посольство в Японии проверит информацию о гражданине, который якобы попросил политического убежища у правительства островного государства.

Накануне японские СМИ сообщили о россиянине, который приплыл с Курильского острова Кунашир в город Сибецу, расположенный на Хоккайдо. Мужчину задержали местные пограничники и отправили в иммиграционную службу. Известно, что гражданин планировал обратиться к властям третьей страны с просьбой о предоставлении убежища.

"Посольство России в Японии и генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств", — заявили в диппредставительстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его японский коллега Тосимицу Мотэги ранее обсудили тему мирного договора между Токио и Москвой. Также предметом телефонных переговоров стало возможное создание совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.