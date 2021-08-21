Экс-глава управления образования Железногорска ответит в суде за коррупцию

Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника железногорского управления образования. Экс-чиновник обвиняется в получении крупной взятки.

В Следственном комитете считают, что преступления совершались в течение трех лет. Начальник управления решил незаконно заработать, для чего договорился с коммерсантом.

Бизнесмен хотел заполучить контракты на поставку питания в детские сады города. Фигурант предложил ему свою помощь в конкурсном отборе. Затем обвиняемый "закрывал глаза" на жалобы от подведомственных дошкольных учреждений касательно низкого качества продуктов. Общая сумма взяток составила 2,8 миллиона рублей.