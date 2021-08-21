Минздрав России заявил, что прививка от COVID-19 защищает беременную женщину

Вакцинация от коронавируса дает беременной женщине дополнительную защиту и предупреждает риск преждевременных родов, заявили в Минздраве России.

Женщины, которые переболели коронавирусом, больше других рискуют родить недоношенного ребенка. Кроме того, COVID-19 нередко провоцирует преждевременные роды, добавили в здравоохранительном ведомстве.

"Результаты анализа данных о течении беременности показали, что у пациенток с COVID-19 выше риск преждевременных родов, появления на свет недоношенных детей или оперативного родоразрешения", — сказано в сообщении.

В связи с этим, мировые профессиональные сообщества медиков рекомендуют беременным проходить вакцинацию от коронавируса. Прививка гарантированно защитит будущую маму и ее малыша.

Не так давно директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал студентов перед началом года сделать прививку от COVID-19. По его мнению, таким образом можно будет избежать вспышки этого опасного заболевания в вузах, сообщает телеканал "360".