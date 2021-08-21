Стала известна дата второго боя Яна и Стерлинга

Российский боец UFC Петр Ян назвал дату и место реванша с Алджамейном Стерлингом из США.

Петр Ян сообщил в Twitter-аккаунте, что подписал контракт на второй очный поединок со Стерлингом. Бой пройдет в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби 30 октября.

"Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей", — подчеркнул Ян.

Первый поединок россиянина и американца состоялся в марте. Ян проиграл Стерлингу в результате дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову. Потерпев второе поражение, российский легковес лишился титула чемпиона UFC.