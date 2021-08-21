Первый номер драфта НХЛ Пауэр не дебютирует в следующем сезоне во взрослом хоккее

Выбранный под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги Оуэн Пауэр продолжит выступления за свой университет, сообщает издание The Buffalo News.

Самый талантливый хоккеист своего поколения принял данное решение самостоятельно. Следующий сезон Пауэр отыграет в программе NCAA за мичиганский университет, после чего присоединится к "Баффало" перед началом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 2022/2023. Защитник считает, что ему еще необходимо набраться игрового опыта, чтобы сразу стать игроком основного состава своего клуба в НХЛ.

Оуэн Пауэр в предыдущем сезоне провел за университет Мичигана 26 матчей, в которых записал на свой счет 13 (3+13) баллов за результативность. Защитник также стал серебряным призером Молодежного чемпионата мира 2021 года, который прошел зимой в Эдмонтоне. Сборная Канады в финале уступила Соединенным Штатам Америки со счетом 0:2. Пауэр выступил и на взрослом чемпионате мира, где выиграл с канадской командой золотые медали.