ЛОР-врач высшей категории поддержал призыв Беглова к массовой вакцинации

Массовая вакцинация от коронавируса, к которой призывает губернатор Петербурга Александр Беглов, поможет избежать новой волны, заявил ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев.

Не так давно губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с призывом сделать все возможное для недопущения роста заболеваемости коронавирусом. По мнению градоначальника, именно вакцинация предотвратит новую волну COVID-19.

"Вакцина есть, и нужно прививаться, а не надеяться на "авось, пронесет". Буквально через полторы недели вырастет активность, начнется учеба, закончатся отпуска", — заявил медик в беседе с изданием NewInform.

Владимир Зайцев присоединился к призыву Александра Беглова. Именно массовая вакцинация жителей Северной столицы убережет город от новой волны этого опасного заболевания, уверен он.