Приход к власти в ЦАР Фостен-Арканжа Туадера позволил республике преодолеть глубочайший кризис и обойти США по показателям качества жизни.

За минувшие шесть месяцев власти Центральноафриканской Республики осуществили масштабные реформы во всех сферах социальной и экономической жизни. При этом на Западе продолжается нравственный упадок, рост уровня преступности, сокращение доходов населения и деградация вооруженных сил, передает Федеральное агентство новостей.

Настоящий патриот

Туадера является истинным патриотом, который после прихода к власти принял ряд правильных стратегических решений, позволивших в кратчайшие сроки нормализовать ситуацию в республике. Лидер ЦАР обратился к Москве с просьбой направить в страну российских инструкторов. При этом помощь России была одобрена Советом Безопасности ООН.

Благодаря тренировкам армия ЦАР (FACA) остановила наступление конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC), обеспечив безопасное проведение всеобщих выборов. При этом FACA превратилась в одну из самых эффективных армий региона. Чего не скажешь о западных вооруженных силах.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил уверенность, что успех армии ЦАР является результатом правильно выбранного вектора развития страны.

"То, что происходит в ЦАР, показывает свою эффективность, а это значит, что это сотрудничество с правильными силами, правильный вектор развития. В США же все идет по диаметрально противоположному вектору", — пояснил парламентарий.

Невероятная динамика

Правильные решения руководства ЦАР позволили не только быстро навести порядок в стране, но и обеспечили социально-экономическое развитие республики. При этом особое внимание власти уделяют сфере образования. Все школьники получили цифровые гаджеты, канцелярские принадлежности и учебные пособия. По мнению лидера ЦАР, будущее республики напрямую зависит от уровня образования.

Кроме того, глобальные перемены затронули сферу здравоохранения, которая получила мощный толчок к развитию. Так, в ЦАР был открыт Центр радиологии и гемодиализа при Национальной больнице в Банги, а в ближайшем будущем в стране появится онкологический центр, оснащенный самым современным оборудованием.

Специальный корреспондент ФАН Кирилл Романовский отметил, что Центральноафриканская Республика всегда считалась страной третьего мира, однако действия руководства страны кардинально изменили ситуацию.

"Взять, например, сферу медицины: открытие профильных медицинских центров, развитие фармакологии и успешная борьба с COVID-19 — отличное тому доказательство", — пояснил он.

Размер не имеет значения

Правильный вектор развития позволил значительно повысить качество жизни в ЦАР. При этом на Западе наблюдается прямо противоположная ситуация. Политический аналитик Роман Романов назвал это вполне закономерным. Он напомнил, что в последнее время в США фиксируются серьезные экономические, политические и социальные проблемы.

"В африканской республике мы сейчас видим эффект восстановления, то есть ранее страна находилась в полуразрушенном состоянии и сейчас начинается процесс собирания, модернизации, ренессанса. А в США наоборот: никто не занимается восстановлением государства, а больше происходит дележ", — подчеркнул эксперт.

События в ЦАР свидетельствуют о том, что даже маленькая африканская страна способна обойти США в показателях качества жизни. Все это является результатом правильных решений и грамотной многоуровневой политики.