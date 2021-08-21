Вашингтону напомнили о международном праве после санкций против "Северного потока — 2"

Санкции Вашингтона против "Северного потока — 2" нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Соединенные Штаты изначально были против развития сотрудничества России с европейскими странами в топливно-энергетической отрасли, считает дипломат. По его словам, односторонние действия американцев, которые мешают запуску газопровода, должны иметь довольно весомые причины.

"Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий", — поделился своим мнением Антонов.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что строительство трубопровода близится к завершению. На настоящий момент до окончания работ осталось всего 15 километров морской части, добавил глава государства.