Около 150 индийцев оказались захвачены талибами в Кабуле

Ряд СМИ Афганистана сообщил, что талибы захватили порядка 150 индийцев возле аэропорта в Кабуле, но официального подтверждения этому нет.

Члены движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в России) захватили людей в Кабуле. Власти Индии и представители посольства пока никак не отреагировали на новость местных СМИ, пишет ТАСС. Согласно данным телеканала NDTV, инцидент произошел 21 августа. Официальная информация уточняется.

Часть жителей Афганистана сумели покинуть страну. Около 400 беженцев нашли пристанище в Узбекистане. Людей разместили в ковид-центре. После прихода к власти талибов президент Ашраф Гани бежал из страны. В соцсетях он сообщил, что находится на территории ОАЭ.