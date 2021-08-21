Заинтересовавший петербургский "Зенит" Маркао может продолжить карьеру в "Спартаке"

Бразильский центральный защитник стамбульского "Галатасарая" Маркао может продолжить карьеру в московском "Спартаке", сообщает турецкое издание SqenfFoot.

Боссы красно-белых активно изучают варианты подписания контракта с защитником на случай ухода из российского клуба французского защитника Самюэля Жиго. Футболистом последние несколько недель активно интересуется "Торино". Контракт Жиго со "Спартаком" заканчивается летом 2022 года. Француз уже зимой может подписать предварительное соглашение с любой командой, если не удастся достигнуть договоренностей о продлении нынешнего документа.

Одним из основных претендентов на вакантную позицию будет бразилец Маркао из "Галатасарая". Ранее футболистом интересовался петербургский "Зенит". Трансферная стоимость Маркао, по версии авторитетного портала transfermarkt.de, оценивается в 12 млн евро.