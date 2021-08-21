В "Талибане" сообщили о защите интересов афганского населения

Талибы в ближайшее время представят новую систему управления Афганистаном. Она будет ориентироваться на защиту интересов местного населения, сообщили члены объединения.

Представитель движения "Талибан" (организация признана террористической и запрещена в РФ) в беседе с журналистами зарубежных СМИ отметил, что вскоре в исламской республике установят новую политическую систему. В Кабуле проведут переговоры о создании правительства.

В ходе встречи поднимут вопрос о выводе иностранного военного контингента из страны на дружественных условиях, уточнили в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден выразил сомнения в полном успехе эвакуации людей из Кабула. В настоящее время около шести тысяч американских военных занимаются вывозом граждан из Афганистана, рассказали журналисты телеканала "360".